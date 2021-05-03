شكرا لقرائتكم خبر عن في أقل من 30 ثانية.. 5 خطوات لدفع «زكاة الفطر» عبر منصة «إحسان» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

كشفت منصة إحسان، عن إمكانية دفع زكاة الفطر من خلالها، على أن تتكفل بإخراجها في موعدها الشرعي.

وأوضحت “إحسان” أن عملية دفع زكاة الفطر عبر المنصة تستغرق 30 ثانية فقط عبر المنصة، من خلال 4 خطوات كالتالي:

-الدخول إلى المنصة، ثم اختيار خانة “زكاة الفطر”.

-اختيار المنطقة الإدارية لإيصال زكاة الفطر فيها.

-تحديد عدد الأفراد لإخراج زكاة الفطر عنهم.

-اختيار “إخراج زكاتك”.

-دفع قيمة زكاة الفطر بطريقة الدفع التي تناسبك.