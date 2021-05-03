شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس اليوم: أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على 7 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم الجمعة – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، الشرقية، الرياض)، كما تنشط الرياح السطحية على أجزاء من شمال ووسط المملكة.

حالة البحر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي والاوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر الى مترونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية الى شمالية شرقية بسرعة 12-34 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

الحالة المطرية الرمضانية الثانية

من جانبه قال خبير الطقس والمناخ الدكتور عبدالله المسند : ” الحالة المطرية الرمضانية الثانية مستمرة في يومها 11،ومن المتوقع أن تضعف عما كانت عليه من قبل، واليوم متوقع أن تتشكل السحب الممطرة على أجزاء من عسير جازان الباحة مكة، وربما أيضاً تتشكل بعض السحب التي قد يهطل منها زخات مطرية على أجزاء من الساحل الشرقي.

وتوقع أيضاً أن تكون الرياح شمالية نشطة، ومنخفضة نسبياً لدرجة الحرارة في معظم المناطق.

درجات الحرارة