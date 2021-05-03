شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الهند تسجل أكثر من 300 ألف إصابة بكورونا لليوم الـ 12 توالياً والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت الهند اليوم الاثنين تسجيل أكثر من 300 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لليوم الثاني عشر على التوالي، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى ما يقرب من 20 مليون. وجرى أيضا تسجيل 3417 وفاة جديدة ناجمة عن الفيروس.



ومع تسجيل 368147 حالة إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ إجمالي الإصابات بكورونا في الهند حتى الآن 19.93 مليون، في حين وصل العدد الكلي للوفيات إلى 218959 وفقا لبيانات وزارة الصحة.