هكذا احتفلت الأميرة البريطانية شارلوت بعيد ميلادها السادس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

احتفلت الأميرة شارلوت، ابنة الأمير وليام الوريث الثاني في الترتيب لعرش بريطانيا، الأحد، بعيد ميلادها السادس.



وتم نشر صورة للأميرة شارلوت وهي تبدو سعيدة ومرتدية فستانا صيفيا زهري اللون.

وظهر شعر شارلوت الطويل منسدلا في الصورة التي التقطتها والدتها دوقة كامبريدج.

وقال قصر كنسينجتون إن الصورة التقطت في العطلة الأسبوعية في نورفولك.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" أن نشر الصورة يأتي بعد نشر مقطع فيديو لشارلوت مع شقيقيها جورج (7 أعوام) ولويس (3 أعوام) ووالديهم بمناسبة الذكرى العاشرة لزواج دوق ودوقة كامبريدج، الخميس.

يشار إلى أن دوقة كامبريدج كيت ميدلتون هي مصورة هاوية متحمسة وراعية للجمعية الملكية للتصوير الفوتوغرافي ويتم نشر الصور التي تلتقطها بانتظام بمناسبة أعياد ميلاد أطفالها.