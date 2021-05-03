فوائد طبيعية للشعر والبشرة من زيت البندق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

يعتبر البندق من المكسرات الشهية والمفيدة للصحة، ولا تقتصر فوائده على ذلك، بل تمتد إلى الشعر والبشرة، باستخدام زيت البندق.



وزيت البندق منتج نباتي طبيعي غني بالفوائد لبشرة الوجه بفضل احتوائه على الأحماض الدهنية مثل اللينوليك والأوليك، كما يتميز باللون الأصفر ورائحته العطرية الرائعة وقوامه الخفيف، لذا فهو محبب للشعر.

ونستعرض فيما يلي مجموعة من فوائد زيت البندق للبشرة والشعر، وفقاً لموقع "tuobenessere" الإيطالي..

يعتبر زيت البندق مفيدا جدا لبشرة الوجه، فهو علاج طبيعي مناسب بشكل خاص لأصحاب البشرة الدهنية ويعانون البثور وحب الشباب، وذلك بفضل امتيازه بعمل تنقية ممتازة تساعد على تحرير المسام وتنقيتها من أي شوائب.

ولدى زيت البندق القدرة على إعادة توازن البشرة، فهو علاج ممتاز لتنظيم كمية الدهون بها، بالإضافة إلى قدرته المثالية على غلق المسام الواسعة، كما يمكن استخدامه لمستحضر منظف كل صباح لتطهير الوجه بعمق أو كمزيل طبيعي للمكياج.

ويحمي زيت البندق البشرة من أضرار أشعة الشمس فوق البنفسجية، لذا ينصح بتطبيقه على البشرة قبل الخروج من المنزل، كما يستخدم للتخفيف من احمرار والتهابات البشرة.

وبفضل امتصاص الجلد له بسرعة، يعمل على إزالة التجاعيد وعلامات التمدد وندوب البشرة مما يجعلها أقل وضوحاً وأقل عمقاً.

ولهذا السبب على وجه الخصوص، يعد أساس مكونات العديد من مستحضرات التجميل المفيدة للبشرة والتي ينصح باستخدامها.

لا تقتصر فوائد زيت البندق على البشرة فقط، بل يعود بالنفع أيضاً على الشعر.

يعتبر زيت البندق علاجاً ممتازاً للشعر الجاف لقدرته على ترطيب جذوره بعمق، إذ يمد فروة الرأس بالفيتامينات التي يحتاجها، ومن ثم نمو الشعر صحياً.

كما تساعد الأحماض الدهنية الموجودة في زيت البندق على حماية بصيلات الشعر وتغليفها ومن ثم تحفيز نمو الشعر، بالإضافة إلى استخدامه لتنقية فروة الرأس.