فلسطين... توزيع طرود غذائية مقدمة من الصندوق العربي للإنماء على الأسر المحتاجة

دبي - محمود عبدالرازق - التوزيع جاء بمشاركة البلديات والمجالس المحلية والجهات الشريكة، والذين تسلموا الطرود لتوزيعها على العائلات المستورة، حيث خصص صندوق التكافل (1100) طرد غذائي، وذلك ضمن أحد البرامج التي يعمل عليها الصندوق. ويقول عصام أبو بكر محافظ طولكرم إن الهدف من هذه المبادرة هو الوصول إلى العائلات المعوزة، لمساعدتهم في التغلب على أعباء شهر الصوم، مشيرا إلى استمرار هذه المساعدات على مدار العام ضمن برامج مساعدة الفقراء التي يقدمها صندوق التكافل والمؤسسات الشريكة.

© Sputnik . Ajwad Jaradat توزيع طرود غذائية على الاسر المحتاجة مقدمة من الصندوق العربي للأنماء

حملة توزيع الطرود استفادت منها المئات الأسر المحتاجة، ويقول حيران حمادي رئيس بلدية بيت ليد، إن هذه الحملة جاءت في ظل أوضاع اقتصادية صعبة يعيشها الفلسطينيون خلال شهر رمضان وفي ظل جائحة كورونا التي تسببت في زيادة نسب الفقر والبطالة ومنعت العديد من الأسر من تأمين الاحتياجات الأساسية، مشيرا أن السلة الغذائية تحتوي عدة أصناف أساسية، كالزيت والسكر والبقوليات، وتكفي لمدة عشر أيام.

© Sputnik . Ajwad Jardat توزيع طرود غذائية على الاسر المحتاجة مقدمة من الصندوق العربي للأنماء

هذه المبادرات الإنسانية تـأتي للتخفيف من معاناة الأسر المتعففة خلال شهر رمضان، لتحقق التضامن في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة والتي تتطلب من الجميع الوقوف بجانب الأسر الأكثر فقرا، ليستمر العطاء في شهر الخير.