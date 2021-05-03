معلومات عن هاتف شاومي القابل للطي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

نجحت شركة شاومي الصينية في فرض نفسها على عالم الهواتف الذكية، في ظل التقنييات المتقدمة التي تقدمها في هواتفها.



ويأتي هاتف شاومي القابل للطي Mi Mix Fold، ضمن سلسلة هواتف الشركة التي حجزت لنفسها مكانة كبيرة بين العملاء حول أنحاء العالم.

لكن الهاتف الجديد الذي أطلقته الشركة منذ عدة أيام أثبت كفاءة عالية، بعد أن أخضعته شاومي لاختبارات متانة وتحمل لمدة 7 أيام، وفقا للموقع التكنولوجي "GSM Arena".

وخلال الاختبار تمكن الهاتف من الصمود لأكثر من 400 ألف انحناء، وهو ما يعني 10 أعوام من الاستخدام البشري العادي.

الاختبارات أكدت أن الهاتف يستطيع منافسة هواتف هواوي وسامسونج القابلة للطي.

مواصفات

ويتميز هاتف شاومي بعدد من المواصفات أبرزها:

1 ـ شاشة مرنة بقياس 8.01 بوصة، من نوع OLED.

2 ـ شاشة خارجية ثانوية بقياس 6.52 بوصة، مع معدل تحديث عال قدره 90 هرتز في الثانية.

3 ـ الشاشة قادرة على تحمل الطي لـ200 ألف مرة مع تقنية Dolby Vision HDR.

4 ـ كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابيكسل، مع مستشعر فائق السرعة بدقة 13 ميجابكسل،

5 ـ عدسة تليفوتوغرافية بمسافة تركيز قريبة تبلغ 3 سم وزوم بصري 3x أو تقريب هجين 30x.

6 ـ الهاتف هو الأول الذي يستخدم تقنية العدسة السائلة في كاميرته.