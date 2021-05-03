شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقى يطالب بتنفيذ عمليات استباقية لمواجهة تحركات داعش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمي، بتفعيل العمليات الاستباقية لمواجهة تحركات تنظيم "داعش" الإرهابي، بحسب "روسيا اليوم" .

وقال مكتب الكاظمى فى بيان، إن الأخير "ترأس مساء الأحد، اجتماعا أمنيا موسعا ضم قيادات الأجهزة الأمنية الاتحادية والبيشمركة، بحضور وزراء الداخلية والدفاع والمالية".

وأضاف أنه "جرى خلال اللقاء بحث تطورات الأحداث الأمنية التى شهدها العراق خلال الساعات الماضية، ومناقشة الخطط الأمنية لمواجهة الخروقات الأمنية والحد منها، وبسط الأمن والاستقرار فى عموم البلاد".

وأشار إلى أن "الاجتماع بحث التنسيق بين مختلف القوات الأمنية الاتحادية وقوات البيشمركة، وخصوصا فى المناطق ذات المسئولية المشتركة".

وتابع أن "الكاظمى أصدر عدة توجيهات للقوات الأمنية تأتى فى مقدمتها تنشيط الجهد الاستخبارى والأمنى وأيضا تفعيل العمليات الاستباقية لمواجهة تحركات عصابات داعش الإرهابية وتجفيف منابعها وتدمير حواضنها".