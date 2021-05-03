شكرا لقرائتكم خبر عن تقني ينصح أولياء الأمور: «يوتيوب كيدز» يحمي الأطفال من الإعلانات الخادشة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نصح الخير التقني الآباء والأمهات ماجد الدخيّل بمراقبة أبنائهم اثناء مشاهدتهم لليوتيوب بسبب الإعلانات الخادشة للحياء التي بدأت تنتشر مؤخرا، كما نصح بتحميل تطبيق يوتيوب كيدز لحماية الأطفال من خطر تلك الإعلانات. وقال ماجد الدخيّل، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “للأسف انتشر مؤخرًا إعلانات اليوتيوب الخادشة للحياء، وصار علني وبدون رقابة، إذا طفلك مدمن يوتيوب حمل الآن يوتيوب كيدز YouTubeKids”.

كانت هذه تفاصيل خبر تقني ينصح أولياء الأمور: «يوتيوب كيدز» يحمي الأطفال من الإعلانات الخادشة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.