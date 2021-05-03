شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تغلق 33 مسجداً مؤقتاً بعد تسجيل إصابات بكورونا وتعيد فتح 29 مصلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، 33 مسجداً مؤقتاً فى 7 مناطق بعد ثبوت 33 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما أغلق خلال 85 يوماً إلى 994 مسجداً فُتح منها 950 بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية، حرصاً على سلامة المصلين، حسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية، "واس".

وبينت الوزارة فى تقرير أن المساجد المغلقة 21 مسجداً بمنطقة القصيم، وثلاثة بمنطقة الرياض، وثلاثة بالمنطقة الشرقية، واثنان بمنطقة الباحة، واثنان بمنطقة مكة المكرمة، ومسجد بمنطقة المدينة المنورة، ومسجد بمنطقة الجوف. وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح 29 مسجداً بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.