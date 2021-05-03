شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الإفريقى يرحب بإعادة العمل باتفاق 17 سبتمبر كأساس للانتخابات الصومالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى موسى فقى محمد، بقرار مجلس الشعب بالبرلمان الاتحادى الصومالى بإعادة اتفاقية 17 سبتمبر 2020 كأساس للانتخابات المقبلة بناءً على طلب رئيس الصومال محمد عبدالله محمد فرماجو.

وأشاد رئيس المفوضية فى بيان، بقرار الرئيس فرماجو لوضعه مصلحة الشعب الصومالى فى المقام الأول، كما رحب بالدور القيادى المنوط برئيس الوزراء للتحضير لانتخابات سلمية وذات مصداقية وشفافة.

وقدم رئيس المفوضية الشكر لأصحاب المصلحة الصوماليين على الاستجابة لدعوة مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الإفريقى للالتزام باتفاق سبتمبر 2020 الذى أقره جميع أصحاب المصلحة باعتباره المسار الأكثر جدوى لتنظيم الانتخابات فى أقرب وقت ممكن.

وجدد رئيس المفوضية الدعوة إلى العودة الفورية للحوار وعملية التفاوض، مؤكدا على الدعم النشط للصومال من جانب الاتحاد الأفريقى وبعثة الاتحاد الأفريقى فى الصومال لهذه العملية، مشيرا إلى أن الممثل السامى للاتحاد الإفريقى الذى سيعمل كمبعوث خاص على المسار السياسى للصومال سيتم تعيينه قريبًا.