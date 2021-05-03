شكرا لقرائتكم خبر عن قيادات قوات أمن العمرة: لم نرصد أي تصريح مزور خلال الفترة الماضية.. لهذا السبب(فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد نائب مدير الأمن العام، قائد قوات أمن العمرة، اللواء زايد الطويان، أن مراكز الضبط الأمني لم تسجل أي تصريح مزور بين القادمين لأداء مناسك العمرة، خلال الفترة الماضية.

ولفت خلال المؤتمر الصحفي لقيادات أمن العمرة إلى أن جميع التصاريح صدرت عبر تطبيق “توكلنا”، وبالتالي لا يمكن التعديل عليها أو تزويرها.

وأضاف أن التأكد من صلاحية التصاريح تتم من خلال قراءة “الباركود”، مشيرةً إلى أن جميع القادمين إلى العاصمة المقدسة التزموا بعمل التصاريح وتحديثها.