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شكرا لقرائتكم خبر عن شؤون الحرمين توثق الحجر الأسود بتقنية «Focus Stack Panorama».. تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت رئاسة شؤون الحرمين، اليوم الاثنين، عن توثيق صور الحجر الأسود بتقنية (Focus Stack Panorama).
وأوضحت شؤون الحرمين، أن تقنية (Focus Stack Panorama) هي عبارة عن تقنية يتم فيها تجميع الصور بوضوح مختلف، حتى تنتج لنا صورة واحدة بأكبر دقة.
معلومات فنية عن التقنية
مدة التصوير: ٧ ساعات.
عدد الصور: ١٠٥٠ فوكس ستاك بانوراما.
دقة الصورة: ٤٩ ألف ميجا بكسل.
مدة المعالجة: أكثر من ٥٠ ساعة عمل.
معلومات عن الحجر الأسود: هو نقطة بداية الطواف ومنتهاه.
• الشكل: بيضاوي.
• اللون: أسود مائل إلى الحمرة.
• القطر: 30 سم.
• الموقع: في الركن الجنوبي الشرقي للكعبة المشرفة من الخارج.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.