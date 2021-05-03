شكرا لقرائتكم خبر عن «شرطة الجوف»: القبض على مواطن أتلف عدة أجهزة «ساهر» على الطرق الرئيسية عمداً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تمكنت الجهات الأمنية بمنطقة الجوف من تحديد هوية مواطن قام بالاعتداء وإتلاف عدد من أجهزة الرصد الآلي “ساهر” على الطرق الرئيسية عمداً. وأوضحت الجهات الأمنية بالجوف أنه تم إيقافه وتم استكمال الإجراءات النظامية ، تمهيداً لإحالته للنيابة العامة.

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