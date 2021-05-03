شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. شاب ينجو من الموت إثر تحرك مركبة للخلف والاصطدام به والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق نجاة أحد الأشخاص من الموت بعد أن تعرض لصدمة قوية من مركبة تحركت فجأة للخلف وصدمته بالحائط.
وظهر خلال المقطع أحد الأشخاص يقف خلف مركبة وفجأة تحركت المركبة للخلف وارتطمت به وبالحائط في نفس الوقت، إلا أنه نجا بفضل الله.
يذكر أنه لم يتسن لصحيفة “الخليج 365”، بدقة تحديد مكان أو توقيت المقطع المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
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