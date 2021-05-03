شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الاثنين.. أمطار رعدية وزخات من البرد على 5 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الاثنين بمشيئة الله تعالى، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق نجران، جازان، عسير والباحة تمتد إلى منطقة مكة المكرمة.

كما يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على المنطقة الشرقية خاصة الأجزاء الشمالية منها والأجزاء الشرقية من منطقة الرياض. في حين تنشط الرياح السطحية على أجزاء من مناطق شمال ووسط المملكة قد تثير الأتربة والغبار .

أما عن حالة البحر الأحمر فتكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج متر إلى متر ونصف وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 12-34 كم/ساعة، وارتفاع الموج متر إلى متر ونصف وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.