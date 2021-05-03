عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دخيلان يتسللان إلى حديقة الملكة إليزابيث في غفلة من الحراس

الإثنين 3 مايو 2021

الخليج 365

وجد الجهاز الأمني المحيط بالملكة إليزابيث الثانية نفسه في وضع محرج، بعد تسلل دخيلين إلى حديقتها الخاصة في قصر ويندسور.



وذكر موقع ميرور ”أن شخصًا في الـ31 وصديقته البالغة 29 عامًا، تمكنا يوم الأحد الموافق 25 نيسان/أبريل الماضي من تسلق أسوار ”رويل لودج“ حيث يقيم الأمير ”اندرو“ حاليًا.

وتتواجد في هذه المنطقة الكنيسة الصغيرة التي تتردد عليها الملكة يوم الأحد، وغير بعيدة عن الحديقة حيث تتنزه مع كلابها وتركب الخيل.

وتم إلقاء القبض على الدخيلين والتحقيق معهما من طرف الشرطة، ثم أخلي سبيلهما مقابل كفالة مالية.

ووقعت هذه الحادثة بعد أيام من واقعة مشابهة، حين سمح الحرس لسيدة، عن طريق الخطأ، بالدخول إلى ”رويل لودج“، لكن تم توقيفها بسرعة من طرف أحد العاملين لدى الأمير أندرو.

ووصف مصدر مقرب من العائلة الملكية ما حصل بـ“الغلطة المدهشة ، لأن الجميع كان متيقظًا بعد الدخيلة الأولى.. ستسقط عدة رؤوس بالتأكيد لأن هذا لا يغتفر“.

ورفض الناطق باسم الملكة إليزابيث التعليق على هذه المشاكل الأمنية، في حين نبه أحد الحراس السابقين للأميرة ديانا أن الملكة البالغة من العمر 95 عامًا، أصبحت ”ضعيفة“ دون وجود الأمير فيليب إلى جانبها.