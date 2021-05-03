المحجوب: وصول 50 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك V" إلى بنغازي

دبي - محمود عبدالرازق - بنغازي – سبوتنيك. وقال المحجوب في بيان صحفي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، أنه "بناء على تعليمات القائد العام المشير خليفة بلقاسم حفتر أمنت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية 50 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي الفعال والذي يعتبر من أفضل اللقاحات في العالم ضد جائحة كورونا".



ولفت المحجوب إلى أن "الدفعة الأولى وصلت إلى بنغازي وفق الإجراءات الاحترازية الكاملة ".

وتابع المحجوب، قائلا أن "عملية التطعيم للعسكريين والمدنيين ستتم مباشرة كمساهمة من القيادة العامة في الأمن الصحي لليبيين، وفي انتظار وصول المزيد من الدفعات تباعا".