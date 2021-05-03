"أنصار الله" تعلن عن "هجوم كاسح" بأربع طائرات وصاروخين حقق إصابات دقيقة في السعودية

دبي - محمود عبدالرازق - وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية التابعة لـ "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، "نفذت القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير عملية هجومية مشتركة بأربع طائرات مسيرة نوع قاصف كي 2، وصاروخين بالستيين نوع بدر".

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وأضاف يحيى سريع، "العملية استهدفت مواقع عسكرية في مطار نجران، وقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط، وكانت الإصابات دقيقة".

كان التحالف العربي أعلن ليل الأحد/الاثنين، عن اعتراض الطائرات التي أطلقتها "أنصار الله"، حيث أكد تدمير 3 طائرت مسيرة مفخخة وصاروخين باليستيين في أجواء السعودية.

وقال التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس" قبل قليل، إن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت طائرة دون طيار مفخخة أطلقت تجاه المنطقة الجنوبية.

وبعدها بساعتين، أعلن التحالف اعتراض وتدمير طائرتين دون طيار مفخختين أطلقتا باتجاه نجران.

كما أكد التحالف أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت صاروخين باليستيين أطلقا باتجاه نجران.

وكثفت "أنصار الله"، مؤخرا، هجماتها الجوية على السعودية، آخرها صباح اليوم، إذ أعلنت الجماعة استهداف قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط جنوب غربي السعودية، بطائرة مُسيرة نوع "قاصف2 كي" قالت إنها حققت إصابة دقيقة.

وتقود السعودية، منذ الـ26 من مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.

في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.