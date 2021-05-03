أوامر ملكية عاجلة خاصة بابن سلمان

دبي - محمود عبدالرازق - وأمر الملك سلمان بتعيين الأمير سلطان بن سلمان مستشارا خاصا لخادم الحرمين الشريفين، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

كما أصدر الملك سلمان أمرا عاجلا بتعيين الأمير سلطان بن سلمان رئيسا لمجلس أمناء مؤسسة الملك سلمان غير الربحية.

وأصدر الملك سلمان بن عبد العزيز عدة أوامر ملكية أخرى، على النحو التالي:

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تعيين المهندس عبد الله بن عامر السواحة، رئيسا لمجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء.

تعيين فيصل بن فاضل بن محسن الإبراهيم، وزيرا للاقتصاد والتخطيط.

تعيين الدكتور خالد بن عبدالله السبتي، مستشارا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بمرتبة وزير.

إعفاء الدكتور أحمد بن محمد بن أحمد العيسى من رئاسة مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب وتعيين

خالد بن عبدالله السبتي بدلا منه.