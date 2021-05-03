شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين الشريفين يأمر بتعيين الأمير سلطان مستشاراً له بمرتبة وزير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين أمر ملكى بتعيين الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مستشاراً خاصاً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير .

وجاء نص البيان بحسب وكالة الأنباء الرسمية السعودية، نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسى للحكم الصادر بالأمر الملكى رقم ( أ 90 ) بتاريخ 27 8 1412 هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفى المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكى رقم ( م 10 ) بتاريخ 18 3 1391 هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكى رقم ( أ 14 ) بتاريخ 3 3 1414 هـ .

أمرنا بما هو آت :

أولاً: يعين صاحب السمو الملكى الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مستشاراً خاصاً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.

ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.