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خادم الحرمين الشريفين يأمر بتعيين الأمير سلطان مستشاراً له بمرتبة وزير

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القاهرة - سامية سيد - أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين أمر ملكى بتعيين الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مستشاراً خاصاً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير .

وجاء نص البيان بحسب وكالة الأنباء الرسمية ، نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسى للحكم الصادر بالأمر الملكى رقم ( أ   90 ) بتاريخ 27   8   1412 هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفى المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكى رقم ( م   10 ) بتاريخ 18   3   1391 هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكى رقم ( أ   14 ) بتاريخ 3   3   1414 هـ .

أمرنا بما هو آت :

أولاً: يعين صاحب السمو الملكى الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مستشاراً خاصاً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.

ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

 

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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