شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة «الحدود الشمالية»: القبض على مقيم تورط في إخفاء وافدة مخالفة لنظام العمل والإقامة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تمكنتشرطة منطقة الحدود الشمالية، من القبض على مقيم قام بإخفاء وافدة مخالفة لنظام العمل والإقامة داخل شاحنة كان يقودها على طريق رفحاء – حفر الباطن.

وصرّح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الحدود الشمالية العقيد متعب الخميس، أن دوريات أمن الطرق بمحافظة رفحاء تمكنت – بفضل الله – من القبض على مقيم من الجنسية الكينية، في العقد الرابع من العمر، ووافدة من ذات الجنسية في العقد الثالث من العمر مخالفة لنظام الإقامة والعمل، بعد أن أخفاها داخل شاحنة كان يقودها على طريق رفحا – حفر الباطن. وجرى إيقافها مع المقيم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهما.

كانت هذه تفاصيل خبر شرطة «الحدود الشمالية»: القبض على مقيم تورط في إخفاء وافدة مخالفة لنظام العمل والإقامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.