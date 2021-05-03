شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الرياض تطيح بـ7 أشخاص امتهنوا سرقة المنازل باستخدام مركبات مسروقة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على (7) أشخاص ارتكبوا (7) جرائم في سرقة المنازل والاستيلاء على ما تحويه من ممتلكات.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (7) أشخاص، من أرباب السوابق، (6) مواطنين ونازح، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث، ارتكبوا (7) جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي في عدد من أحياء مدينة الرياض، تمثلت في سرقة المنازل والاستيلاء على ما تحويه من ممتلكات، باستخدام (4) مركبات مسروقة تم استردادها.

وأضاف المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس أنه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم للنيابة العامة.