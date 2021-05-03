بالإنفوجراف.. «فرجت» توضح 6 خطوات للتحقق من فواتيرها عبر «أبشر»

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضحت خدمة فُرجت 6 خطوات للتحقق من فواتيرها في تطبيق وزارة الداخلية الإلكتروني “أبشر أفراد”. وأكدت الخدمة في إنفوجراف على حسابها الرسمي على “تويتر”، إن الخطوات كالتالي: الدخول إلى حسابك في تطبيق أبشر أفراد. الضغط على “خدماتي” ومن ثم اختيار من تبويب “خدمات أخرى”، “فرجت”. اختيار “التحقق من رقم الفاتورة”. إدخال رقم الفاتورة. اختيار “التحقق من رقم الفاتورة”. ستظهر لك نتيجة التحقق ما إذا كانت الفاتورة ضمن الفئات المستفيدة من الخدمة أم لا.

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