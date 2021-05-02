شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف»: تدمير مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه المنطقة الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدميرمسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه المنطقة الجنوبية للمملكة. وأكد “التحالف” أن محاولات المليشيات العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بالمملكة. وشدد على اتخاذ الإجرءات العملية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

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