شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة العامة تستدعي مصور بائعة الخضار والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: استدعت النيابة العامة، اليوم الأحد، شخصاً صور ونشر مقطع فيديو لامرأة تقوم ببيع الخضار، للتحقيق معه وتطبيق الإجراءات النظامية. وأهابت النيابة العامة بالجميع اتباع الإجراءات النظامية للإبلاغ عن أي مخالفة، دون انتهاك الحياة الخاصة للأفراد أو المساس بحقوقهم المكفولة نظاماً. يذكر أن أحد المواطنين قام بتصوير امرأة تبيع الخضار في أحد المناطق تحت أشعة الشمس، مما تسبب في ردود أفعال متباينة وانتقاد لطريقة المواطن وطريقة حديثه مع بائعة الخضار.

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