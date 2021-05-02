شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن أخذ جرعتي لقاح «كورونا» من شركتين مختلفتين؟.. «الصحة» توضح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت وزارة الصحة على أن تكون الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لكورونا من نفس النوع الذي تم أخذه في الجرعة الأولى.

وأوضحت “الصحة” في ردها على استفسار أحد المغردين على حسابها بموقع “تويتر”، أنه حسب التوصيات الحالية فإنه يوصى بأن تكون الجرعات من نفس الشركة المصنعة .

وكان أحد المواطنين قد أوضح أنه تلقى الجرعة الأولى من لقاح “أكسفورد”، وتساءل هل يجب أن تكون الجرعة الثانية من نفس النوع أم يمكنه أن يأخذ لقاح “فايزر” ؟.

وتدعو وزارة الصحة الجميع لأخذ لقاح كورونا المستجد من أجل تفادي تفشي فيروس كورونا مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية من لبس كمامة والمحافظة على التباعد الاجتماعي.