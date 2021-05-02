شكرا لقرائتكم خبر عن داخل إرسالية زيت زيتون..«الجمارك» تضبط أكثر من 21 ألف زجاجة خمور (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تمكن رجال الجمارك في منفذ البطحاء من إحباط محاولة تهريب أكثر من 21 ألف زجاجة من الخمور و240 علبة بيرة. وأوضحت الجمارك في بيان اليوم الأحد أن الكميات المضبوطة عُثر عليها مخبأة داخل إرسالية زيت زيتون واردة عبر المنفذ.

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