شكرا لقرائتكم خبر عن «وزارة الدفاع» و «أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان» توقعان اتفاقية في التدريب والتطوير الإعلامي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - أحمد علي المحلي:

وقعت وزارة الدفاع مع أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي اتفاقية تعاون مشترك في مجالات التدريب والتطوير والتأهيل في مجالات الإعلام التطبيقي.

شهد توقيع الاتفاقية مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ووكيل وزارة الدفاع للشؤون الاستراتيجية أحمد بن علي عسيري، وبحضور رئيس مجلس أمناء الأكاديمية عبدالوهاب بن محمد الفايز.

ومثّل وزارة الدفاع في توقيع الاتفاقية مدير عام الإدارة العامة للإعلام والتواصل الاستراتيجي عبدالرحمن بن سلطان السلطان، وعن الأكاديمية، مديرها العام فيصل بن صالح الغامدي.

وأكد الدكتور البياري “أن وزارة الدفاع وضمن برامج تطويرها تسعى في إطار توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- إلى تحقيق أهدافها الاستراتيجية وتطوير الأداء التنظيمي، عبر بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات والمراكز الوطنية الرائدة، مما يساعد على رفع القدرات والمهارات، وتبني المبادرات الإعلامية المبتكرة”.

وتأتي الاتفاقية في إطار خطة الوزارة لتأهيل وتطوير كوادرها في مختلف التخصصات، ورفع قدرات ومهارات منسوبي إدارات وأقسام التواصل الاستراتيجي، في مجالات التخطيط الإعلامي والرصد والتحليل، والتواصل الخارجي والداخلي، عبر التدريب المتخصص على أعلى المستويات، وتقديم الاستشارات التخصصية في المجالات الإعلامية والاتصالية.

كما تتناول الاتفاقية التعاون في إجراء الدراسات الإعلامية المتخصصة، والتعاون في إقامة المنتديات والملتقيات والمؤتمرات المتخصصة بالإعلام والتواصل الاستراتيجي، وتصميم برامج وحقائب تدريبية وتعليمية مهنية واحترافية، بالإضافة إلى العمل على تنفيذ برامج ومشاريع مشتركة.