مصر: صلاة العيد في 13 الجاري الساعة 5.28 فجرا و10 دقائق فروق توقيت

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب جريدة "الوطن" المصرية، فقد أكد المعهد أن هذا الموعد حسب التوقيت المحلي لمدينتي القاهرة والجيزة، لافتا إلى وجوب مراعاة فروق التوقيت في المحافظات المختلفة، والتي تصل إلى 10 دقائق.

© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY

وكان المعهد قد أعلن أن يوم الأربعاء 12 مايو/ آيار الجاري هو المتمم لشهر رمضان، وهو نفسه موعد وقفة عيد الفطر 2021، وتكون غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر فلكيًا يوم الخميس 13 مايو، أي أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأوضح أن هلال شهر شوال يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة المحلي (1900 غرينتش)، يوم الثلاثاء 29 من رمضان 1442 الموافق 11 مايو وهو يوم الرؤية.