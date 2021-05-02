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تسجيل 294 إصابة جديدة وحالتى وفاة بكورونا بالمغرب

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القاهرة - سامية سيد - سجلت وزارة الصحة المغربية، 294 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 511 ألفا و856 حالة.

 

وأفادت الوزارة - في بيان اليوم الأحد - بأن مجموع التحاليل التي أجريت للكشف عن الفيروس بلغ 5 ملايين و766 ألفا و301 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب، وذلك عقب إجراء 7 آلاف و668 فحصا جديدا.

 

وأشارت إلى أنه تم تسجيل حالتَي وفاة، ليصل العدد إلى 9 آلاف و28 حالة، كما تم تسجيل 284 حالة شفاء إضافية، ليبلغ إجمالي المتعافين 498 ألفا و415 حالة.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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