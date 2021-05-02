شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائري: وقف النشاطات الميدانية لأعضاء الحكومة قبل الانتخابات التشريعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ،اليوم الأحد، الوقف الكلي للنشاطات الميدانية لأعضاء الحكومة قبيل وخلال الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية المبكرة المقرر إجراؤها في 12 يونيو المقبل.

وبحسب بيان للرئاسة الجزائرية، فقد طالب الرئيس تبون ، خلال رئاسته اليوم لاجتماع لمجلس الوزراء، بوضع خطة خاصة للاحتياطات الصحية في الانتخابات تشمل المنظمين ومراكز ومكاتب التصويت، بالتنسيق مع وزارة الصحة وكل الجهات المعنية.

وأعرب الرئيس الجزائري عن ارتياحه لأداء المنظومة الصحية في مواجهة وباء فيروس كورونا، ووجه التحية لكل موظفي القطاع الصحي.

وطالب بالشروع في الحوار مع مختلف الشركاء الاجتماعيين في قطاع الصحة من أجل مراجعة الوضعية الاجتماعية والمهنية للعمال، وضرورة تحديد أجندة واضحة لتنفيذ مشروع إصلاح المستشفيات، ومراجعة تنظيم أقسام الطوارئ وباقي الأقسام ، بما يُصلح علاقة المواطن بالمستشفى.