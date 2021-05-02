الكويت - هبة التوبجي - أعلنت وكالة المسجد النبوي عن فتح المسجد النبوي على مدار الساعة، خلال العشر الأواخر من رمضان.

من جهته أكد وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد بن أحمد الخضيري جاهزية الوكالة للعشر الأواخر من شهر رمضان لتقديم كافة الخدمات لزائري المسجد النبوي على أفضل وجه، مشيرا إلى أن الوكالة قد أعددت خطتها وفق الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة زائري المسجد النبوي وبما يحقق تطلعات ولاة الأمر حفظهم الله في تهيئة المسجد النبوي للزائرين وتقديم أرقى وأجود الخدمات لهم ليؤدوا عبادتهم براحة وطمأنينة.

وبين د. الخضيري بأن الوكالة قد سخرت كافة جهودها وإمكاناتها وطاقاتها البشرية في تحقيق رؤية الرئاسة في حسن الوفادة للقاصدين ونشر الهداية للعالمين وركزت في خطتها للعشر الأواخر من رمضان على جوانب التعقيم والتطهير والسقيا وتعزيز الإجراءات الاحترازية ولم تغفل أيضًا الجوانب التوجيهية والإرشادية والتوعية والعلمية ودعمت هذا الجوانب باستخدام التقانة والاستفادة من قنوات التواصل الحديث في إيصال الرسالة الإعلامية للمتلقي قبل وصوله للمسجد النبوي تسهيلًا على الزائرين وحرصًا على سلامتهم وراحتهم.

وأكد بأن الوكالة على تنسيق تام وشراكة مع مختلف الجهات الحكومية والقطاعات الأمنية والصحية في المسجد النبوي ليكون العمل تنسيقيًا تكامليًا بين مختلف القطاعات يحقق أعلى معايير الدقة والجودة والسرعة في التعامل مع الطوارئ.

ونوه وكيل الرئيس العام بمستوى الوعي الذي تجده الوكالة من زائري المسجد النبوي والتزامهم بالإجراءات الاحترازية خلال شهر رمضان المبارك وتأمل منهم الاستمرار في التقيد بهذه الإجراءات التي لم توضع إلاّ حرصًا على سلامتهم.

قدم د. الخضيري شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على مايجده الحرمان الشريفان من دعم لامحدود وحرص ومتابعة دؤوبة لراحة قاصديهما، كما قدم شكره لسمو أمير منطقة المدينة المنورة وسمو نائبه على حرصهما ومتابعتهما المباشرة لما يقدم في المسجد النبوي من خدمات، ولمعالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على توجيهاته السديدة ومتابعته المستمرة لسير العمل في المسجد النبوي، وللعاملين في المسجد النبوي على ماقدموه وبذلوه من جهود لراحة زائري المسجد النبوي.

سائلًا الله للجميع التوفيق والسداد وأن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها وأن يرفع عنها وعن العالم أجمع الأوبئة والأخطار.