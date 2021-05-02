مصادر رسمية كويتية: الحكومة لم تتلق توصية برفع الحظر أو تمديده

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب تصريحات نقلتها جريدة "القبس" الكويتية، عن مصادر حكومية، فإن السلطات الصحية لم ترفع إلى الآن أي توصية بشأن الحظر المستمر حتى نهاية شهر رمضان.

© REUTERS / STEPHANIE MCGEHEE

وقالت المصادر التي وصفتها الصحيفة الكويتية بـ "الرفيعة" إن وزارة الصحة تتابع مؤشرات فيروس كورونا المتحور في الهند، مؤكدة أنه لم يصل إلى البلاد.

وكان مجلس الوزراء الكويتي قد قرر في وقت سابق الاستمرار في تطبيق حظر التجول الجزئي في البلاد اعتبارا من يوم 8 أبريل/ نيسان، وحتى صباح يوم 22 أبريل، ثم عاد المجلس وقرر في 19 الشهر نفسه، تمديد تطبيق حظر التجول الجزئي في البلاد، حتى نهاية شهر رمضان.

وقال المجلس إن الحظر سيتواصل اعتبارا من مساء الخميس الموافق 22 أبريل/ نيسان الجاري، من الساعة 7 مساء حتى الساعة 5 من صباح اليوم التالي، وذلك حتى نهاية شهر رمضان.

وأوضح مركز التواصل الحكومي أن مراجعة القرار ستتم، في حينه، بعد إعادة تقييم الوضع الوبائي في البلاد، حسبما نقلت صحيفة "القبس" الكويتية.