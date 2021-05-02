شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ عبدالرحمن السديس: صلاة التهجد في الحرم المكي تقام الساعة 12:45 والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز بن عبد الله بن محمد السديس أن صلاة التهجد في الحرم المكي سوف تقام في تمام الساعة 12:45 .

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