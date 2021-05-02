اخبار الخليج

ملك الأردن يتلقى رسالة من أمير قطر

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دبي - محمود عبدالرازق - واستقبل عبدالله الثاني السفير القطري في عمان في قصر الحسينية، وحمل الملك خلال اللقاء تحياته إلى أمير دولة قطر، مؤكدا متانة العلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وناقش الاجتماع، سبل تطوير وتعزيز التعاون بين الأردن وقطر، بالإضافة إلى المستجدات على الساحتين العربية والإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع في القدس.

في سياق آخر، كشف رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم آل ثاني الأطراف التي تقف خلف الأحداث الأخيرة في الأردن. وقال إن "ما حصل مؤخراً في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة كان يخطط له منذ فترة طويلة من بعض مسؤولي الإدارة الأمريكية السابقة وإحدى دول المنطقة بهدف استبدال النظام الحالي في الأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني".

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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