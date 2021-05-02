وكالة: سلطنة عمان تحظر الأنشطة التجارية من 8 إلى 15 مايو لمكافحة كورونا

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت وكالة الأنباء العمانية اليوم الأحد نقلا عن اللجنة العليا لمحاربة فيروس كورونا أن السلطات ستحظر حركة الأفراد والمركبات من السابعة مساء وحتى الرابعة فجرا في الفترة بين 8 و15 مايو أيار.

وستحظر عمان أيضا الأنشطة التجارية طوال اليوم خلال نفس الفترة باستثناء متاجر المواد الغذائية ومحطات الوقود والمؤسسات الصحية والصيدليات.

وستسمح السلطات بخدمات التوصيل للمنازل لجميع البضائع. وفقا لـ "رويترز".

وتشهد معظم دول العالم بما فيها سلطنة عمان ارتفاعا متصاعدا تزداد خطورته بشكل يومي لحالات الإصابة وعدد المصابين في المستشفيات وغرف العناية المركزة وأعداد الوفيات.