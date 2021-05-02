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مصدر أمني لسبوتنيك: استهداف محيط مطار بغداد الدولي بعدد من الصواريخ

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دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب ما أكده مصدر أمني، لوكالة سبوتنيك، فإن عددا من الصواريخ سقط في محيط مطار بغداد الدولي بالعراق، لافتا إلى أنه "لا معلومات عن خسائر بشرية او أضرار حتى اللحظة".

© AFP 2021 / -

وكانت ثلاثة صواريخ من طراز "كاتيوشا" قد سقطت في الـ22 من أبريل/ نيسان الماضي، على قاعدة أمريكية قرب مطار بغداد الدولي.

وفي الـ23 من يناير/ كانون الثاني الماضي كشف بيان رسمي صادر عن خلية الإعلام الأمني بالعراق عن إطلاق ثلاثة صواريخ باتجاه مطار بغداد، مؤكدا أنه لا إصابات بشرية، مشيرا إلى أن "صاروخين قد سقطا خارج المطار، والثالث سقط على دار مواطن في منطقة حي الجهاد، ما أدى لأضرار مادية دون تسجيل خسائر بشرية".

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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