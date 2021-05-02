دبي .. هذه الخدمة مجانية بدءا من الغد لكل من تلقى اللقاح

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب بيان صادر عن مجلس دبي الرياضي، نشره موقع "الإمارات اليوم" فإن المبادرة التي تحمل عنوان: "الجميع مسؤول عن الجميع"، تمنح متلقي اللقاح حق التدريب المجاني في عدد من الصالات الرياضية، ومراكز اللياقة البدنية المميزة في دبي.

© AP Photo / Kamran Jebreili

ووفقا للبيان فإن المبادرة يبدأ تنفيذها من يوم غد الاثنين المصادف 3 مايو/ آيار، وحتى 13 منه.

ولفت إلى أنه يشترط للاستفادة من المبادرة ضرورة إبراز شهادة معتمدة من وزارة الصحة أو هيئة الصحة في دبي بأن الراغب في الخدمة قد أخذ جرعتي اللقاح.

وقال البيان إن "هذه المبادرة الجديدة الرائدة التي تجمع أهم المختصين في عالم اللياقة البدنية ستسهم بتحسين صحة ورفاهية المجتمع وتحفيز كافة فئات المجتمع على ممارسة الرياضة والنشاط البدني ونشر ثقافة ممارسة الرياضة".

وأوضح البيان أنها تأتي كـ "مكافأة لكل من أكمل تلقي اللقاح من مختلف شرائح المجتمع ومن كافة الأعمار والجنسيات، للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، التي تساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الوباء، وتساهم في الحفاظ على صحة وسلامة الجميع وتشجيعهم على ممارسة الرياضة والنشاط البدني".