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“الداخلية”: خلال أسبوع 25639 مخالفة للإجراءات الاحترازية من كورونا

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صحيفة الخليج الالكترونيه 0 تبليغ

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الكويت - هبة التوبجي - بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس “كوفيد-19” (25639) مخالفة، وذلك للمدة من 13 / 9 / 1442هـ حتى 19 / 9 / 1442هـ.

و سجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ(7888)، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ(5431)، ثم المنطقة الشرقية بـ(4090)، ومنطقة القصيم بـ(1871)، ومنطقة المدينة المنورة بـ(1449)، ومنطقة الجوف بـ(1313)، ومنطقة حائل بـ(856)، ومنطقة تبوك بـ(826)، ومنطقة عسير بـ(784)، ومنطقة الباحة بـ(494)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(348)، ومنطقة جازان بـ(156)، ومنطقة نجران بـ(133).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بهذا الشأن .

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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