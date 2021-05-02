مصر...الكشف عن أعراض خطيرة ومؤلمة للموجة الثالثة من كورونا

دبي - محمود عبدالرازق - وحول الموجة الثالثة التي تشهدها مصر، قال النادي خلال مداخلة مع برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز": "للأسف الشديد، الأعراض في الموجة الثالثة أعلى بكثير من الموجة الثانية والأولى لفيروس كورونا".

وتابع بالقول: "لما نفتكر وباء الإنفلونزا الإسبانية الذي ضرب العالم قبل 100 عام كانت موجته الثانية هي الأشد ضراوة، وبالمقارنة سنجد أن الموجة الثالثة لفيروس كورونا هي أشد وأعتى ضراوة من الموجتين السابقتين".

وأوضح الخبير أن الأعراض تغيرت كثيرا، وأن بعض المصابين يعانون من ألم مبرح في الظهر، بالإضافة لأعراض أخرى مثل الزغطة المستمرة ليلا ونهارا، وأحيانا يعاني المصابون من طفح جلدي، واحمرار العينين، مضيفا: "كلها أعراض لم نرها من قبل".

وأشار إلى أن من يحتاجون للإقامة في المستشفيات وغرف الرعاية أصبحوا أكثر، وحتى المعزولين في المنزل باتوا يعانون من شدة الأعراض، مضيفا: "بقينا نشوف ناس بتتلقى العلاج منزليا ولا تتحسن".

قال مصدر مسؤول بوزارة الصحة المصرية، إن الأسبوعين المقبلين سيكونان حاسمين في المنحنى الوبائي لفيروس كورونا المستجد في البلاد، خاصة في ظل احتفال مصر خلال هذه الفترة بمجموعة من المناسبات الدينية كعيد القيامة وشم النسيم وعيد الفطر.

وأضاف المصدر لصحيفة "الوطن" المصرية، أن كل هذه الاحتفالات في حال عدم اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا خلالها، سيترتب عليها زيادة أعداد الإصابات بشكل أكبر بكثير من الفترة الحالية.

سجلت مصر أمس السبت، 1032 إصابة بمرض "كوفيد 19"، إضافة إلى 63 حالة وفاة. بعدما تجاوزت إصابات كورونا في مصر، الأسبوع الماضي، حاجز ألف إصابة للمرة الأولى منذ الثامن من يناير/ كانون الثاني.