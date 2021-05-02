السعودية تعلن فتح حدودها البرية والجوية لـ3 فئات من مواطنيها

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب بيان وزارة الداخلية السعودية المنشور على "تويتر"،

اعتماد سريان رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة، ابتداءً من الساعة 1:00 من صباح يوم الاثنين 5 شوال 1442هـ الموافق 17 مايو 2021م. pic.twitter.com/dvlnIhJxdZ — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) May 2, 2021

© REUTERS / BANDER ALGALOUD/SAUDI ROYAL COUR

المملكة "سريان رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة، ابتداء من الساعة 1:00 من صباح يوم الاثنين 5 شوال 1442هـ الموافق 17 مايو/ ايار 2021"، القادم.وأشار البيان إلى أن رفع التعليق يشمل ثلاث فئات حصرا، وهم:

الفئة الأولى: المواطنون المحصنون الذين تلقوا جرعتي لقاح "كوفيد 19" كاملتين، وكذلك الذين تلقوا جرعة واحدة، شريطة أن يكون قد مر 14 يوما على تطعيمهم بالجرعة الأولى بحسب ما يظهر في تطبيق "توكلنا" السعودي.

الفئة الثانية: المواطنون المتعافون من فيروس كورونا، شريطة أن يكونوا قد أمضوا أقل من (1) أشهر من إصابتهم بالفيروس، وذلك بحسب ما يظهر في تطبيق "توكلنا".

الفئة الثالثة: المواطنون الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما، شريطة أن يقدموا قبل السفر بوليصة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي تغطي مخاطر الإصابة بمرض "كوفيد 19" خارج المملكة، وفقا لما تعلنه الجهات المعنية من تعليمات، ويطبق عليهم الحجر المنزلي بعد العودة إلى المملكة لمدة سبعة 7 أيام، على أن يتم عمل فحص بتقنية PCR في نهاية مدة الحجر، ويستثنى من الفحص الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 8 أعوام، وتعدل هذه الفئة حسب تعليمات وزارة الصحة السعودية.

وأشار المصدر إلى أن جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة للحد من انتشار الوباء والخاصة بالسفر تخضع للتقييم المستمر من قبل هيئة الصحة العامة "وقاية"، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي.

وشدد المصدر على أهمية مراعاة المسافرين "للإجراءات والقيود المفروضة من الدول الأخرى تفاديا لأي إشكاليات أو صعوبات قد تواجههم"، بالإضافة إلى ضرورة "أخذ الحيطة عند السفر إلى الدول عالية الخطورة التي يتفشى فيها المرض بشكل مرتفع".