شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تسمح لفئات من مواطنيها بالسفر إلى الخارج 17 مايو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الأحد، عن السماح بسفر مواطنيها للخارج، لفئات محددة ممن تلقوا لقاح كورونا أو تعافوا من الفيروس أو من تقل أعمارهم عن 18 عاماً بشروط.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، إن القرار جاء بناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة، مشيرا إلى البيان الصادر في 29 يناير الماضي، بشأن موعد رفع تعليق السفر للمواطنين، وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل، اعتبارًا من 17 مايو.

وأضاف المصدر: تقرر اعتماد سريان رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة، ابتداءً من الساعة 1:00 من صباح يوم الاثنين الموافق 17 مايو 2021.