شكرا لقرائتكم خبر عن متى تظهر الحالة الصحية «محصّن جرعة أولى» وكم تستمر في «توكلنا»؟ والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تلقى حساب تطبيق توكلنا على “تويتر”، اليوم الأحد، تساؤلا من أحد الأشخاص أخذ الجرعة الأولى من لقاح كورونا ولكن حالته الصحية في التطبيق لم تتغير.
وأوضح “توكلنا” أن الحالة الصحية “محصّن جرعة أولى” (أخضر غامق)، تظهر في التطبيق لمن لم يصب بالفيروس مسبقا وأكمل 14 يوماً بعد أخذ الجرعة الأولى من اللقاح.
وأشار إلى أن حالة “محصّن جرعة أولى” تستمر لمدة 180 يومًا من تاريخ أخذ الجرعة ما لم يتم إكمال الجرعات أو تثبت الإصابة وذلك حسب تعليمات وزارة الصحة.
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