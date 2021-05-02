شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه مهم من «التأمينات الاجتماعية» بشأن حقوق الموظف عند تركه العمل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، على بعض حقوق الموظفين لدى صاحب العمل عند تركهم العمل.

وأوضحت “التأمينات” عبر تويتر، اليوم الأحد، أن للموظف على صاحب العمل حق اختيار السبب الحقيقي لاستبعاده من نظام التأمينات الاجتماعية عند تركه العمل.

ونشرت “إنفوجراف” أوضحت خلاله حالات استبعاد الموظف من التأمينات ومنها (انتهاء عقد العمل، فسخ العقد، فصل العامل، الاستقالة، الوفاة، إفلاس المنشأة، إنهاء نشاط المنشأة).