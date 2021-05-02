بعد فاجعة ابن الخطيب... حريق مفتعل يشب بمستشفى لعلاج مرضى كورونا في بغداد

دبي - محمود عبدالرازق - وقال مدير دائرة صحة بغداد، الكرخ، جاسب الحجامي على صفحته الرسمية في "فيسبوك" حول تفاصيل الحادثة: "تم قبل قليل مسك شخص حاول إضرام النار في مأخذ الأوكسجين المركزي في مستشفى دار السلام، قاعة الشهيدة الصيدلانية سهير شاكر المخصص لمعالجة مرضى كورونا".

وتابع مدير دائرة صحة بغداد: "وتم إخماد اللهب مباشرة من قبل المنتسبين وتم تسليم الجاني للاستخبارات".

وختم الحجامي بالقول: "نكرر تأكيداتنا لكافة المنتسبين باتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر والبقاء متيقظين طوال الوقت".

واندلع حريق داخل مستشفى ابن الخطيب بمنطقة جسر ديالى، جنوب شرقي بغداد، يوم 24 إبريل/نيسان، في الطابق المخصص للإنعاش الرئوي، إثر انفجار أسطوانات أوكسجين ما أسفر عن مقتل 82 شخص وإصابة 110 آخرين حسب الحصيلة الرسمية التي أعلنتها وزارة الداخلية العراقية.