صحيفة: ابن سلمان يشيد "أهرامات" ترتفع قريبا وسط الصحراء... صور وفيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وأشار المصدر إلى أنه في حال حقق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حلمه في هذا المشروع، فإن مدينة تبلغ قيمتها حوالي 500 مليار دولار سترتفع قريبا في وسط الصحراء.

وأكدت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن مشروع "نيوم" الذي تقوم السعودية ببنائه حاليا، يقدم للبلاد فرصا استثمارية كبيرة من خلال جذب مليارات الدولارات التي ستكون بمثابة فرصة كبيرة للمملكة من أجل تقليل اعتمادها على المصادر النفطية.

وأشار التقرير إلى أنه بالرغم من التأخر البسيط بعمليات التنفيذ، إلا أن هناك هجرة جماعية للعاملين إلى هذا المشروع من أجل تنفيذ "الحلم السعودي".

وبحسب المصدر يعمل الموظفون والمهندسون بجد من أجل حفر مركز بمساحة نصف ميل تقريبا (30 طابقا)، بجانب أحد الجبال، حيث ستتحول هذه الحفرة إلى واحة تضم مجموعة واسعة من الفنادق والمناطق السكنية.

ويعمل مهندسون آخرون على تشييد 10 قصور ساحرة كل واحد منها أكبر من مساحة ملعب كرة قدم، بحسب المصدر.

وجذب المشروع أكثر من 50 تصميما عصريا مختلفا يقدم كل منها رؤية جديدة وعصرية للمنطقة.

ونوه المصدر إلى أن ابن سلمان طالب الموظفين في أحد الاجتماعات بتقديم أفكار "أكثر جرأة" من أجل الحصول على عمل مميز، ونوه المصدر إلى أن الأمير السعودي عززه هذه الرؤية بعبارة قالها في أحد الاجتماعات لخصت رؤيته لهذا المشروع، الذي اعتبر أنه يجب ان يكون بمثابة الأهرامات الخاصة بالسعودية من حيث فرادتها وتميزها في العالم.

وكان ولي العهد السعودي ورئيس مجلس إدارة شركة "نيوم"، الأمير محمد بن سلمان، أعلن في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي إطلاق مشروع مدينة "ذا لاين" في نيوم، الذي يعد نموذجا لا مثيل له لتطوير مدن مستقبلية متناغمة مع الطبيعة.

وتمثل تلك المدينة بيئة حضارية مبتكرة يتم إدارة مجتمعاتها بالاعتماد الكامل على تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث توفر معيشة قائمة على التوازن بين بيئة أعمال حاضنة للابتكار وجودة حياة استثنائية.

قال ولي العهد السعودي إن مشروع ذا لاين في "نيوم" سوف يوفر 180 ألف فرصة عمل.

وكان بيان سعودي قد أكد أن الإنشاءات الخاصة بهذ المشروع ستبدأ في الربع الأول من 2021، متوقعا أن يسهم بنحو 48 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، ويوفر 380 ألف فرصة عمل.

يُذكر أيضًا أن المشروع يمثل بيئة خالية من المركبات والطرق، ومن المتوقع ألا تستغرق أبعد رحلة في "ذا لاين" 20 دقيقة.

بالإضافة إلى ذلك ستكون المجتمعات مترابطة افتراضياً فيما بينها، حيث سيتم تسخير نحو 90% من البيانات لتعزيز قدرات البنية التحتية في حين يتم تسخير 1% من البيانات في المدن الذكية الحالية.