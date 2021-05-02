المتحدث باسم قائد الجيش العراقي: سنصل لمُنفذي هجوم الطارمية

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب تصريحات لوكالة الأنباء العراقية، فقد أوضح رسول أن هناك جهدا استخباراتيا مستمرا لاستهداف بقايا عصابات تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا).

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ووصف رسول العمليات الإرهابية بأنها عمليات "جبانة وبائسة"، لافتا إلى أن القيام بها ما هو إلا محاولة من داعش لـ "فك الضغط عنها".

وأكد أن "عمليات بغداد قامت بتفتيش وفق جهد استخباراتي، بعد العمل الجبان في الطارمية".

وعن طبيعة ملاحقة الأجهزة الأمنية وما حدث فيها قال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، إن "الضربات كانت موجعة لبقايا داعش وتم قتل عدد من الإرهابيين وضبط معدات ووثائق وكشف مواقع مهمة لتخزين العبوات".

وقال إن "القطاعات الأمنية ستصل لمنفذي هذه العملية الارهابية الجبانية"، مؤكدا "وضع خطة خاصة ودقيقة في ديالى ومناطق جنوب كركوك".

وكان مصدر أمني قد أكد، أول أمس، انفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية للجيش العراقي في قضاء الطارمية، ما أدى إلى مقتل عدد من الضباط وإصابة آخرين.

وذكرت خلية الإعلام الأمني، أن القوات الأمنية تجري عملية تفتيش بحثا عن عناصر إرهابية أقدمت على تفجير عبوة ناسفة في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد على عجلة همر تابعة للفوج 3 اللواء 59 الفرقة السادسة.

وأمس أفادت مصادر أمنية عراقية بارتفاع حصيلة انفجار عبوتين ناسفتين في قضاء الطارمية شمالي العاصمة العراقية بغداد.

وبحسب "سكاي نيوز عربية" قالت المصادر إن 10 عناصر من قوات الأمن العراقية قتلوا وأصيب آخر بانفجار عبوتين ناسفتين على عجلتين من طراز همر في قضاء الطارمية في بغداد.