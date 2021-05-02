شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء فلسطين يطالب أوروبا بالضغط على إسرائيل وعقد الانتخابات فى القدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الوزراء محمد اشتية، إنه "تم تأجيل الانتخابات وليس إلغاؤها، ونطالب أوروبا باستمرار مساعيها بالضغط على إسرائيل للسماح بعقد الانتخابات في القدس، وضمان مشاركة اهلنا فيها انتخابا وترشحا".

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن ذلك خلال لقائه ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين سفن كون بورغسدورف، اليوم الأحد في مكتبه برام الله.

وثمن رئيس الوزراء موقف الاتحاد الاوروبي الداعم لعقد الانتخابات وانجازها في كافة الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية، ولتعزيز قيم العدالة والسلام وإرساء الديمقراطية، ودعم حق الشعب الفلسطيني بالحصول على دولته المستقلة.

وبحث اشتية مع بورغسدورف الجهود المبذولة لإنشاء محطة تحلية المياه في قطاع غزة بقيمة 600 مليون دولار، يساهم الاتحاد الأوروبي منها بقيمة 150 مليون يورو، إضافة إلى مشروع توصيل الغاز لمحطة توليد الكهرباء في القطاع، وهو مشروع أوروبي قطري لتخفيف أزمة الكهرباء في القطاع.