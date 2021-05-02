شكرا لقرائتكم خبر عن المحكمة العليا في ليبيا تنقض حكم سقوط الجريمة عن متهمي "مذبحة سجن بوسليم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت ‏الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة العليا في ليبيا، حكما بشأن قضية ما عرف بـ "مذبحة سجن أبوسليم"، والتي راح ضحيتها المئات من السجناء عام 1996. وقضت المحكمة العليا في ليبيا الأحد، بنقض الحكم عن الدائرة الجنائية التاسعة بمحكمة استئناف ‎طرابلس، القاضي بسقوط الجريمة على جميع المتهمين بالمذبحة.

وقد أعادت المحكمة العليا، أعلى مستوى تقاضي، القضية للنظر فيها من دائرة جنائية أخرى بمحكمة استئناف طرابلس. ومن أبرز المتهمين في هذه القضية رئيس الاستخبارات في عهد القذافي، عبد الله السنوسي ومنصور ضو، رئيس الحرس الخاص بالزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي، بالإضافة إلى آخرين.

ولا تزال السلطات في ليبيا تحتجز السنوسي وضو منذ عدة سنوات.

ووقعت مذبحة سجن أبوسليم عام 1996 عندما قاد عدد من السجناء محاولة تمرد للمطالبة بتحسين أوضاعهم، حيث قضت السلطات على التمرد، وأدى ذلك إلى مقتل المئات من السجناء.